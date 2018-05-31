‘Kudüs açılışı’ndan sonra Ankara’ya çağrılan Washington büyükelçisi ABD’ye dönüyor

Türkiye’nin, ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’ten Kudüs’e taşımasının ardından istişareler için Ankara’ya çağırdığı Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç bugün Washington’a geri dönüyor.

Reuters’a konuşan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Ankara’da istişarelerini tamamlayan Kılıç’ın bugün Washington’a döneceğini doğruladı.

Reklam

ABD’nin 14 Mayıs günü, Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı aldığı İsrail büyükelçiliği binasını resmi olarak açmasının hemen ardından Ankara Washington ve Tel Aviv büyükelçilerini istişareler için Ankara’ya çağırmıştı.

Dışişleri Bakanlığı’nda konuyla ilgili istişarelerde bulunan Kılıç, bu hafta da Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Reklam

Washington’da 3-4 Haziran’da temaslarda bulunacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün A haber yayınında Kılıç’ın ne zaman döneceği ile ilgili soruyu yanıtlarken, “Bu istişarelerden sonra benim ziyaretimden önce göndermeyi düşünüyoruz… Biliyorsunuz büyükelçimizi çekmedik, Washington’un büyükelçisiz kalması doğru değildir. Böyle önemli bir ziyaret öncesi gidip hazırlıklar yapması doğaldır… Büyükelçimiz bu hafta içinde dönebilir” demişti.