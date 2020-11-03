Küçükyumuk çifti ve iki yaşındaki oğluna son görev: Aile, Aydın’da toprağa verildi

Eda ve Mert Küçümyumuk çifti ile iki yaşındaki çocukları Ateş, deprem sonrasında yakınlarının umutla kurtulmasını beklediği isimlerdendi. Ancak, pazar günü acı haber geldi.

Arama-kurtarma ekipleri, depreme, Doğanlar Apartmanı’nda yakalanan aile üyelernin cansız bedenine ulaştı. Bugün, sevenleri onları son yolculuğa uğurladı.

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Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler Aydın’a götürüldü. Eşiyle Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eğitim görürken tanışan Mert Küçükyumuk’un baba evinde hellalik alındıktan sonra Bey Camii’nde cenaze namazı kılındı. Beş yıllık evli çift ve Ateş’in cenazesinde, aile ve sevenlerinin yanısıra kent halkı da vardı.

AFAD’a göre 6.6 olarak ölçülen depremin kendilerinden ayırdığı yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Onlara destek olmaya çalışanlar ise söyleyecek söz bulmakta güçlük çekti.

Mert Küçükyumuk’un cenazesi, Aydın’daki Kemer Mezarlığına, anne ve çocuğunun cenazesi ise İzmir’in Bornova ilçesinde toprağa verildi.