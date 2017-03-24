‘Küçüklere zararlı’: Moda dergisi Elle’in 8 Mart’a özel sayısı ‘muzır neşriyat’ kapsamına alındı

Moda dergisi Elle’in mart sayısı ‘küçüklere zararlı’ olduğu gerekçesiyle ‘muzır neşriyat’ kapsamına alındı.
Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Elle’in ‘moda dünyasında esen feminizm rüzgarları’nı ele aldığı son sayısındaki ‘bazı yazı ve fotoğrafların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna’ karar verdi.
Karar uyarınca derginin kapağına ‘Küçüklere zararlıdır’ ibaresi konması ve derginin içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılması gerekiyor.
Elle dergisinin son sayısı 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle ‘Daha çok kadın’ başlıklı editoryal yazı ve kadın hareketlerinin tasarımcılara etkileri ve kadın cinayetleri gibi konularla çıkmıştı.