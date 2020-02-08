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Yaramazlara biraz batar!

Küçükkuyu belde belediyesi hurdaya çıkan otobüsleri hayvan barınağına dönüştürdü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükuyu Belde Belediyesi, hurdaya çıkan iki otobüsü, sokak hayvanları için bakım merkezine dönüştürdü. Otobüslerin biri sokak köpekleri için ikincisi ise diğer hayvanlar için kullanılıyor.

Fotoğraflar: DHA

Otobüslerde, tedavi olması gereken ve soğukta sokakta kalmakta zorlanan hayvanları misafir ettiklerini belirten CHP’li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan şunları söyledi: “Veteriner hekimimizin gözetiminde kontrolleri, iğneleri yapılıyor. Tedavi süreçlerinde hava soğuksa ısıtıcılarla sıcak bir ortamda onları misafir ediyoruz. Tedavi sonrası yaraları iyileşen sokak hayvanlarını tekrar doğal ortamlarına bırakıyoruz.”

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Otobüslerin 60 yıllık olduğunu ve ömürlerini tamamladıklarını söyleyen Balkan, “Arkadaşlarımızla ‘Araçları nasıl değerlendiririz’ diye düşündük. Hurdaya atacağımıza, çevreyi kirleteceğimize içindeki koltukları sökerek ve temizliğini yaparak sokak hayvanları için bakım merkezi yapalım istedik” ifadelerini kullandı.

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