Küçükkaya: Sorular daha hazır değil, Binali Yıldırım da soruları istemedi

‘Millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun bu akşamki NTV canlı yayınında, önümüzdeki pazar akşamı yapılacak ortak canlı yayın tartışmasındaki soruların Binali Yıldırım tarafından ‘önceden görüşülmesini istediği’ şeklindeki sözlerine, hem Binali Yıldırım’dan hem de canlı tartışmayı yönetecek İsmail Küçükkaya’dan tepki geldi.

İsmail Küçükkaya.

İmamoğlu, NTV canlı yayınında, 16 Haziran pazar akşamı yapılacak ortak canlı yayın tartışmasındaki soruların önceden belirlenmesi hakkında şöyle demişti: “Bir sınırlamanın gazetecinin oradaki duruşuna ters olacağı kanaatindeyim. Asla bir sınırlama olmasından yana değilim. Şahsen bana soruları yollamasa da olur. Elbette ki eşitliğin korunması halinde. Bir gazeteci bir adaya hangi soruları özgürce sorabiliyorsa, aynı duyguları bir başka adaya da hissettirerek sorularını hazırlayabilmeli diye düşünüyorum. Benim bakışım bu. Bu konuda çok netim ama Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. Danışmanıma bu ifadelerimi söyledim. Biz müdahale eden değil sadece gözetleyen konumda olalım.”

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Ekrem İmamoğlu’nun bu ifadesine ‘Cumhur ittifakı’ adayı AKP’li Binali Yıldırım, Twitter’dan şu yanıtı verdi: “CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili ‘Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi’ diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde ‘öyle değilse yanlış anlamışım’ diyor. Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.”

Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir. — Binali Yıldırım (@BY) June 11, 2019

Canlı tartışmayı yönetecek gazeteci İsmail Küçükkaya ise Habertürk TV’deki canlı yayına telefonla bağlanarak Fatih Altaylı’nın bu konudaki sorularını yanıtladı. Küçükkaya, soruların halen hazır olmadığını, Yıldırım’ın kendisinden soruları istemediğini ve soruları sadece kendisinin bileceğini, Habertürk’ün haberine göre, şu sözlerle ifade etti: “Birincisi ben gerçekten günlerdir Ekrem İmamoğlu ile konuşmadım. İkincisi daha hazırlanmış hiçbir soru yok. Üçüncüsü Binali Yıldırım’ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz. Dördüncüsü açık oturuma ilişkin henüz hiçbir soru hazırlanmadığı gibi hazırlanma aşamasında, sonrasında, yayından önce de hiç kimsenin bunu benim dışımda bilmesi mümkün değil. Kimseye vermem ben onları.”