Küçükçekmece’deki park düzenlemesinde iki yetkili görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece’deki park düzenlemesiyle ilgili Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M.’nin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

CHP’li Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’ndaki yenileme çalışmalarını geçen günlerde tamamlanmıştı. Parkın bir bölümünde kullanılan görsel, ‘PKK’yı çağrıştırdığı’ gerekçesiyle kaymakamlığın tepkisini çekmişti.

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Yenileme çalışmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili tespit çalışması başlatmıştı.

Konuyla ilgili valilikten açıklama geldi.

Açıklama şöyle: “Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden görevinden uzaklaştırılmıştır.”