Küçükçekmece’deki istismara dair habere erişim engeli

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki çocuk istismarına ilişkin bir habere erişim engeli getirildi.
İlçede M.V. adlı şüpheli, beş yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Diken’in ‘Küçükçekmece’de istismar edilen beş yaşındaki çocuk hala hastanede’ başlıklı haberine bugün engel getirildi.
Kararı Küçükçekmece 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği aldı. Aynı mahkeme, diğer bazı sitelerde çıkan haberlere de engel getirdi.
Öte yandan konuya ilişkin Diken’e çıkan ‘Küçükçekmece’deki çocuk istismarının faili suçunu itiraf etti’ ve ‘Küçükçekmece’de çocuğa cinsel saldırının faili tutuklandı’ başlıklı haberlere VPN’siz erişim sağlanabiliyor.