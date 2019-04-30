Diken

Yaramazlara biraz batar!

Küçükçekmece’deki çocuk tecavüzüne yayın yasağı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde beş yaşındaki çocuğun tecavüze uğramasına ilişkin olaya yayın yasağı getirildi.

İlçede M.V. adlı şüpheli, beş yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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AA’nın haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Büşra Öztürk, mahkemeye başvurdu. Avukat, konuya yayın yasağı ile bazı haberlere erişim engeli getirilmesini istedi.

Küçükçekmece 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma tamamlanıncaya kadar, dosya kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi uyarınca yasaklanmasına karar verdi.

Ayrıca bazı haberlere erişim engeli getirildi. Erişim engeli getirilen haberler arasında, Diken’in DHA’nın haberini kaynak alarak yayınladığı bir haber de yer alıyor.

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