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Yaramazlara biraz batar!

Küçükçekmece’deki çocuk istismarının faili yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gece İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde beş yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan kişinin yakalandığını duyurdu.

DHA’nın haberine göre İstanbul asayiş ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçluyu bulmak için ortak çalıştı.

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Aynı ilçede yakalanan 18 yaşındaki M.V. karakolda sorgulanıyor. M.V.’nin bir buçuk yıl önce memleketi Pakistan’tan Türkiye’ye kaçak yollardan girdiği belirledi. M.V., seyyar olarak çanta satışı işi yapıyormuş.

Türkiye’yi ayağa kaldıran olay

Şüphelinin evinin önünde oyun oynayan kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulunduğu bildirilmişti. Kanlar içinde kapının önünde bulunan çocuk hastaneye götürülmüştü.

Mahalle sakinleri gece sokağa dökülüp karakol önünde toplanıp saldırganın bulunmasını istemişti. Soruşturmaya gizlilik kararı alınmıştı.

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Küçükçekmece’de istismar edilen beş yaşındaki çocuk hala hastanede

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