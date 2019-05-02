Diken

Yaramazlara biraz batar!

Küçükçekmece’deki çocuğa cinsel istismarı öven kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, geçtiğimiz günlerde beş yaşındaki kız çocuğunun uğradığı cinsel istismar olayını, sosyal medya hesabından övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen M.I.T., İzmir’de gözaltına alındı.

M.I.T. sosyal medya hesabında şunları yazmıştı: “4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti’yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa…”

Reklam

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka’da oturduğu belirlenen M.I.T.’yi, evinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen M.I.T., buradaki ilk ifadesinde şu ifadeleri kullandı: “Neden böyle bir şey paylaştığımı bilmiyorum. Çok pişmanım. Zaten yazdıktan sonra silmeye çalıştım, ancak bilgisayarı o kadar çok hızlı kullanamadığım için hemen silemedim. Ben silene kadar da çoktan yayılmış. Böyle bir şey yaşandığı için büyük pişmanlık duyuyorum.”

Küçükçekmece’de çocuğa cinsel saldırının faili tutuklandı

Küçükçekmece’deki çocuk istismarının faili suçunu itiraf etti

Küçükçekmece’de istismar edilen beş yaşındaki çocuk hala hastanede

SON HABERLER

(no title)

Suriye’den kaçarak ABD’ye yerleşen arkeolog Emir el Azim, kendi ülkesi ve Irak’taki iç savaş ve çatışmalar sırasında yağmalanan antik eserlerin Facebook aracılığıyla satıldığını açıkladı. BBC için araştırma yapan ve sonuçlarını İstanbul’daki muhabire açıklayan El Azim, kaçakçıların sosyal medya sitesini yağmalanan eserleri satmak ve satın almak amacıyla kullandığına değindi. Suriyeli arkeolog, “Ağırlıklı olarak Suriye’deki Roma dönemine […]

KİT’lerde düzenleme: Albayrak önerecek Erdoğan değerlendirecek

Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) çalışma ve yönetim kurullarının oluşturulması yönteminde değişiklik yapıldı. Birçok yetkinin kullanımında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önereceği kararlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...