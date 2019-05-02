Küçükçekmece’deki çocuğa cinsel istismarı öven kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, geçtiğimiz günlerde beş yaşındaki kız çocuğunun uğradığı cinsel istismar olayını, sosyal medya hesabından övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen M.I.T., İzmir’de gözaltına alındı.

M.I.T. sosyal medya hesabında şunları yazmıştı: “4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti’yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa…”

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Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka’da oturduğu belirlenen M.I.T.’yi, evinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen M.I.T., buradaki ilk ifadesinde şu ifadeleri kullandı: “Neden böyle bir şey paylaştığımı bilmiyorum. Çok pişmanım. Zaten yazdıktan sonra silmeye çalıştım, ancak bilgisayarı o kadar çok hızlı kullanamadığım için hemen silemedim. Ben silene kadar da çoktan yayılmış. Böyle bir şey yaşandığı için büyük pişmanlık duyuyorum.”