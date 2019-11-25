Küçükçekmece’de pencereden atlayan kadın ve erkek, hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece’de pencereden atıldığı öne sürülen bir erkek ve bir kadın, hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Olay Atatürk Mahallesi’nde saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Çevre sakinleri, bir kadın ile bir erkeğin binanın beşinci katındaki daireden aşağıya atıldığı iddiasıyla ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Zeynep K.’nin (24) öldüğünü, yanındaki Aykut D.’nin (30) ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Ağır yaralı kişi de daha sonra hastanede öldü.

Reklam

Kadının yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Polis, olayla ilgili evde bulunan Zeynep K.’nin kocası Hüseyin K.’yi gözaltına aldı.

Hüseyin K.’nin ilk ifadesinde eve geldiğinde eşinin kapıyı hemen açmadığını, açtığında ise sigara almak için mutfağa geçtiğini, bu sırada da Aykut D.’nin montunu gördüğünü söylediği öğrenildi. Hüseyin K.’nin Aykut D. ile kavga ettiğini, daha sonra Zeynep K. ve Aykut D.’yi odaya kilitleyerek akrabalarına haber verdiğini belirttiği öğrenildi. Hüseyin K.’nin ifadesinde, balkona çıkan Zeynep K. ve Aykut D.’nin aşağıya atladığını öne sürdüğü kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.