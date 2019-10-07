Küçükçekmece’de okuldaki çatlak panik yarattı: İdareye göre deprem riski yok

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Gültepe İlkokulu’ndaki çatlaklar, velilerle idarecileri böldü.

Fotoğraflar: DHA

Silivri ilçesinde meydana gelen depremin ardından bazı okullarda çatlaklar oluşmuştu. Gültepe İlkokulu’nda yapılan incelemede, eğitime devam edilmesi kararı verilmişti.

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Öğrenci velileri bugün okul önünde toplanarak eylem yaptı. Binada hasar bulunduğunu belirten veliler, öğrencileri okula göndermedi. Bazı veliler de eylem yapanlara tepki gösterdi. Zaman zaman tartışma çıktı.

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Kanıcı, veliler ve çocuklara şöyle seslendi: “Değerli çocuklar, bir arkadaşınızın burnu kanamasın diye arkamda gördüğünüz binadan bin tane, iki bin tane, hatta sonsuz tane binayı yıkarız, yeniden sıfır yaparız. Devletimiz, milletimiz en güzelini, mükemmelini yapar. Burada güçlendirme yapıldı. İşin erbabı olan profesörlerimiz inceleme yaptı.”

‘Çatlaklar sudan’

Kanıcı, birilerinin yanlış bilgilendirme yaptığını belirterek bir örnek verdi: “Arabasında çürük olanlar var mı? Şimdi arabanın bir tarafı hafif çürük diye arabayı çöpe mi atacağız? Tamir edersin, boyasını yaparsın.”

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Binadaki çatlakların su sızıntısı nedeniyle oluşan soğuk-sıcak farkından kaynakladığını aktaran müdür, mühendislerin yazdığı raporun valiye sunulacağını aktardı. Kanıcı, “Burada en ufak bir deprem riski yoktur” dedi.

Veliler ikna olmadı

Ancak müdürün açıklaması, bazı velileri ikna etmeye yetmedi. Velilerden Kaan Engin Özaydemir şunları söyledi: “İki rapordan bahsediliyor. İlk raporun olumsuz, ikinci raporun olumlu çıktığı söyleniyor. Tabii ki bunlar hep bir söylenti kabul ediyoruz ama bunu engellemenin yolu bilgi alma özgürlüğünü kapatmak, bağırmak, çağırmak değil olduğu gibi sağlam olduğu söylenen bu raporu paylaşmak.”