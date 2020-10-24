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Yaramazlara biraz batar!

Küçükçekmece’de kadın cinayeti: Kocası gözaltında

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan bir kişi, karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre dün gece, S.Ü. ile eşi M.Ü. arasında Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokak’taki evlerinde tartışma çıktı. M.Ü, eşi S.Ü.’yü bıçakladı.

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Sesleri duyan bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri S.Ü.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü. M.Ü. gözaltına alındı.

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