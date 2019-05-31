Diken

Yaramazlara biraz batar!

Küçükçekmece’de çocuk istismarında bulunan zanlıya 37 yıl hapis istendi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde beş yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad V. için ‘çocuk istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 37 yıla kadar hapsi istendi.

Fotoğraf: Reuters

Şüpheli alınan ifadesinde suçlamayı kabul etmiş ve çıkarıldığı mahkemece 26 Nisan’da tutuklanmıştı.

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Hazırlanan iddianamede şüphelinin cinsel saldırıyı gerçekleştirdiği ve cinsel amaçla mağduru hürriyetinden alıkoyduğu ifade edildi.

İddianamede şüphelinin ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 22 yıldan 37 yıla kadar hapsi istendi.

Şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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