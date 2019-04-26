Küçükçekmece’de çocuğa cinsel saldırının faili tutuklandı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir kız çocuğunu istismar eden M.V. tutuklandı.

M.V.’nin evinin önünde oyun oynayan kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulunduğu, polis sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtilmişti.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği gibi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir çocuğun istismara maruz kaldığı ihbarının yapılmasının hemen akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve mağdur çocuğun yeniden örselenmemesi için pedagog, Cumhuriyet Savcısı ve Müdafii eşliğinde mağdur çocuğun beyanı alınmış, failin eşkal bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmada delil olabilecek tüm bulgu ve deliller titizlikle toplanmıştır.

Ayrıca cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahısla aynı evde kalan ve Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişinin de ifadesi alınmıştır. Söz konusu kişilerin olayla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine yurt dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.”