Küçükçekmece’de bir vaka daha: ‘Mahalleye dadanan’ istismar şüphelisi yakalandı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki yedi yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla 37 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay Mehmet Akif Mahallesi’nde bugün meydana geldi. A.M. isimli şüpheli, bir çocuğu takip ederek onunla birlikte binaya girdi. Çocuğun bağırmasıyla birlikte panikleyen şüpheli kaçmaya başladı.

Reklam

Polis, ihbar üzerine bölgeye giderek 55 kamerayı inceledi ve şüphelinin kimliğine ulaştı. A.M. gözaltına alındı. ‘Teşhircilik yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ndan işlem yapılan A.M., adliyeye sevk edildi.

A.M.’nin 2014’te aynı suçtan kaydı bulunduğu, ayrıca 22 Mart ve 31 Mart tarihlerinde de yine aynı ilçedeki iki ayrı çocuk istismarının faili olduğu belirlendi.