Küçük yaşta evlilikte erkeğe ‘cinsel istismar’, aileye ‘yardım ve yataklık’tan hapis cezası

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde yedi yıl önce 17 yaşındaki gencin, o zaman 14 yaşındaki Yeşim K. ile nikahsız evlenmesiyle ilgili açılan kamu davasında erkek ‘cinsel istismar’ suçundan, babası ve kayınpederi ise ‘yardım ve yataklık’ suçundan cezaevine girdi.

Bugün 21 yaşındaki iki çocuk annesi Yeşim K., “Bu durumda olanlar, çocuklarıyla ortada kalmamak için küçük yaşta evlenmesin” dedi.

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Yeşim K.’nin, evlendikten bir yıl sonra, çocuk dünyaya getirmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

‘Cinsel istismar’ suçundan açılan kamu davası 2014 yılında sonuçlandı. Mahkeme, Günay K.’yi sekiz yıl altı ay, babası Güngör K. ve kayınpederi Ramazan Ç.’yi ise ‘yardım ve yataklık’ suçundan dört yıl dört ay hapis cezasına çarptırdı.

Üç kişi tutuksuz yargılanırken, karar, ailenin başvurusu üzerine Yargıtay’a taşındı. 15 gün önce Yargıtay tarafından karar onanınca damat, baba ve kayınpederi cezaevine konuldu.

Yeşim K., kendi durumunda olanlara hayatlarının kararmaması için ‘evlenmeyin’ çağrısı yaptı: “Babamı, eşimi aldılar, kayınpederimi aldılar, çok zor durumdayız. Ne yapalım biz? İki çocukla ortada kaldım. Yedi yıl sonra yaktılar bizi, mahvettiler. 2011’de evlendim, resmi nikah olmadan. Babam, kayınpederim istemedi ama biz birbirimizi sevdik, evlendik. O zaman almadılar içeriye, hiçbir şey de yapmadılar. İki çocuğum oldu. Yedi yıl sonra cezaevine girdi. Eşim cinsel istismardan, diğerleri yardım ve yataklıktan yargılandı. Böyle bir şey olur mu? Ben sevdim, ben 14’tüm o da 17 yaşındaydı. Sekiz sene ne yapacağım? Dört yıl babama verdiler, onun suçu ne? Çıksınlar istiyorum, bıktım artık, gözyaşım kurudu, içim yanıyor, eşimi istiyorum. Bizim kimsemiz yok, biz çok fakir insanlarız. Benim durumumda olanlar küçük yaşta evlenmesin, benim gibi ortada iki çocukla kalırlar.”