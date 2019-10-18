Küçük ölçekli şirketlere de borç yapılandırma imkanı geliyor

Türkiye Bankalar Birliği, finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları kapsamında hazırlanan, borcu 25 milyon lira altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye Bankalar Birliği’nin açıklamasında şöyle dendi: “Birliğimiz tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır.”

Reklam

Pazartesi günü de bankalara 25 milyon lira ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için finansal yeniden yapılandırma uygulamasına başlanacağını duyurulmuştu.