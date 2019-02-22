Küçük işletmeler kepenk indiriyor: Ocak ayında kapatmalar yüzde 68 arttı

Ocak ayında kurulan küçük işletme sayısı yüzde 7.75 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 68.38 arttı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ocak ayında kurulan ve kapanan şirketler ve kooperatiflerle küçük şirketlere ilişkin verilerine göre, kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 30.24, kurulan kooperatif sayısı da yüzde 4.71 arttı.

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Kapanan şirket sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 5.95 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 20.44 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 13, kurulan kooperatif sayısı yüzde 7.29 ve kurulan küçük işletme sayısı ise yüzde 37.76 azaldı.

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Kapanan şirket sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.84, kapanana kooperatif sayısı yüzde 19.9 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 6.56 arttı.