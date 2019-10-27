‘Küçük dünya fotoğraf yarışması’nın kazananı kaplumbağa embriyosu oldu

Nikon’un 44 yıldır düzenlediği ‘Nikon Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması – Nikon Small World Competition’ın 2019 yılı kazananları belli oldu.

1. Fotoğrafı: Teresa Zgoda, Nikon Small Word

1975’ten beri her yıl yaklaşık 100 ülkeden 2 binden fazla fotoğrafın birbiriyle rekabet ettiği yarışma, bizlere canlıların mikroskobik görüntüleriyle doğanın bambaşka bir yüzünü sunuyor. Mikroskopla büyütülerek ve renklendirilerek çekilen bu fotoğraflar aynı zamanda bilime de katkı sağlıyor.

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Designboom’da yer alan habere göre, ilk 20’ye giren çalışmalar arasında kaplumbağa embriyosundan kar tanesine, Amerikan timsahı embriyosundan lale tomurcuğuna kadar birçok farklı canlının fotoğrafları yer alıyor. İlk üçe giren isimler ise Teresa Zgoda (kaplumbağa embriyosu), Dr. Igor Siwanowicz (tek hücreli protozoalar), Daniel Smith Paredes (Amerikan timsahı embriyosu) oldu.

2. Fotoğrafı: Igor Siwanowicz,, Nikon Small Word

Yarışmanın bu yılki kazananı Zgoda şunları söyledi: “1975 yılından beri ‘küçük dünya’, en geniş bilimsel disiplinlerden fotomikrograflar için öncü bir vitrin haline geldi. Mikroskopi, dünyamızı oluşturan en küçük organizmaları ve yapı taşlarını yakınlaştırmamıza olanak tanıyor – bize yaşamda çok sık fark edilmeyen küçük şeyler için derin bir takdir kazandırıyor.”

2. Fotoğrafı: Daniel Smith Paredes, Nikon Small Word

Nikon’un İletişim Müdürü Eric Flem, ise konu ile ilgili “Hedefimiz her zaman dünyaya sanat ve bilimin nasıl kesiştiğini göstermek olmuştur.” dedi.