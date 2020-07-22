‘Küçük bir grip’ dediği ‘corona’ yakasını bırakmıyor: Bolsonaro’nun üçüncü testi de pozitif

Covid-19’a yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun üçüncü testi de pozitif çıktı.
AA’nı haberie göre salgını ‘küçük bir grip’ diye nitelendirerek hafife almakla eleştirilen Bolsonaro’nun 7 Temmuz’da ‘corona’ testi pozitif çıkmıştı.
Geçen hafta yeniden test yaptıran devlet başkanı, tekrar aynı tanıyı almıştı.
Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı’nda karantinada bulunan Bolsonaro, hafif semptomları için kullandığı ‘hidroksiklorokin’ bileşimli ilaç sayesinde hemen iyileşmeye başladığını savunmuştu.
81 bin can kaybı
ABD’nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olarak öne çıkan Brezilya’da 81 bin 487 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 2 milyon 159 bin 654 kişide görüldü.