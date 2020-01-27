Kucaklarında çocuklarıyla cezaevine girdiler

Hak İnisiyatifi’nin Aralık 2019 verilerine göre cezaevlerinde anneleriyle kalan çocukların sayısı 780. Antalya’da, hırsızlıktan tutuklanan iki kadın çocuklarıyla cezaevine girdi. Annelerinin kucağında ‘içeri giren’ iki çocuk cezaevinde yaşamaya mahkum olan çocuklar listesine adını yazdırdı.

Fotoğraf: DHA

Manavgat ilçesinde, iki evden 75 bin liralık ziynet eşyası ve 60 avro (394 lira) çalan iki kadın dört şüpheli yakalandı. Kucaklarında iki çocukla adliyeye sevk edilen kadınlar tutuklandı. Kadınlar, cezaevine çocuklarıyla gitti.

Reklam

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Manavgat’ın Bahçelievler ve Aşağıhisar Mahalleleri’ndeki iki evde yaşanan hırsızlık olayları üzerine şüphelilerin 4-5 Ocak’ta iki daire kiraladıklarını belirledi. Söz konusu adreslere, 24 Ocak’ta eş zamanlı baskın yapıldı. Y.Ç. ve M.Ç. ile S.B. ve H.Ç. adlı kadınlar gözaltına alındı.



S.B. ve H.Ç. adlı kadınlar kucaklarındaki iki küçük çocukla adliyeye götürüldü. Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.Ç. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.B. ve H.Ç. tutuklandı. S.B. ve H.Ç. çocuklarıyla cezaevine gönderildi.