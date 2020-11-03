Kucağında oyuncak bebekle beklemişti; cenazede ‘Yavrularım gitmeyin’ diye ağladı

Nilay Yücel.. Türkiye onu, depremden sonra iki kızı, kayınbiraderinin çocukları ve kayınvalidesinin bulunduğu enkazın önündeki bekleyişinden yansıyan görüntüleriyle tanıdı.

Fotoğraf: DHA

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında 60 yaşındaki kayınvalidesi Arife Yücel ve dört torunu vardı. Onlardan gelecek iyi bir haber bekleyerek enkazın başından ayrılmayan Yücel’in ve sağ salim çıkarılmalarını dileyen milyonların umutları pazar akşamı söndü.

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Arife Yücel ve torunları üç yaşındaki Diren, dört yaşındaki Lena, altı yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda Yücel’in adları İzmir’de yitirilen canların arasına yazıldı.

Enkazdaki bekleyişin sonunda Nilay Yücel ve ailesi yıkıldı. Çorumlu ailenin fertleri cenaze için memlekete götürüldü ve bugün Hacı Bektaş veli Anadolu Kültür Vakfı’nda son yolculuğa uğurlandı.

Fotoğraf: AA

Lena ve Vera’nın annesi Nilay Yücel, “Yavrularım beni bırakıp gitmeyin” diye feryat etti. Aile üyeleri ve diğer sevenlerinin bu zor günlerinde Çorumlular da yalnız bırakmadı.

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Çorumhaber.net’in haberine göre akrabaları Tayfun Yücel, Arife Yücel’in eşini kaybettikten sonra kendisini torunlarına adadığını söyleyerek şöyle devam etti: “15 yıldır İzmir’de yaşıyorlardı. Hep iç içeydiler ailecek. Anne-babaları çalıştığı için çocuklara o bakıyordu. Bazen Deniz’de bazen de Hüseyin’in evinde kalıyordu. Çocukardan en küçüğü Diren olduğu için daha çok Rıza Bey Apartmanı’nda toplanıyorlardı.”

AA’nın haberine göre Nilay Yücel deprem esnasında eve koştuklarını ancak binanın olduğu yerde yıkıntıları gördüğünü anlatarak acılarının tarif edilemeyeceğini dile getirdi.

Nilay Yücel’in eşi, Lena ve Vera’nın babası Deniz Yücel ise deprem esnasında çalıştığı Adliye binasından çıkıp evine doğru gittiğini belirterek, “Adliye binasından, ev görünürdü.Çıktığımda baktım ama binayı göremedim. Orada bir boşluk vardı” dedi.

Babaanne ve dört torunu Kuşsaray köyünde toprağa verildi.