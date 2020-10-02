Kübra Par: ‘Ulusal çıkarlarımız’ üzerinden açıklamaya çalışması güveni daha da sarsıyor

Pozitif vakalar arttıkça tablolarda bir tuhaflık olduğu söylentileri yayıldı, resmi verilere duyulan güven iyiden iyiye azaldı.

Yoğun eleştiriler üzerine önceki gün Bakan Koca nihayet hasta sayısının vakaların hepsini değil sadece semptom gösterenleri kapsadığını açıkladı. Şimdi haklı olarak eleştiriliyor.

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Eğer 2 ay boyunca sessiz kalmak yerine 29 Temmuz’da tablodaki ifadeler değiştirildiğinde farkı izah etseydi bugün bu kadar insan ‘Sahiden kandırılmışız’ duygusuna kapılmayacaktı.

Hele hele şimdi durumu ‘ulusal çıkarlarımız’ üzerinden açıklamaya çalışması verilerin gizlendiği algısını güçlendirerek kendisine duyulan güveni daha da sarsıyor.

Ayrıca Türkiye’ye seyahat yasağı getiren ülkelerin de aleyhimizde kullanacağı bir malzeme üretiyor.

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Kübra Par’ın yazısı