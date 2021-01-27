Kübra Par: Türk mutfağı Nusret’in şaplak atıp porsiyonuna fahiş fiyatlar koyduğu etlerden ibaret değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin tanıtımı için çalışacak 19 şef arasında Nusret’i de tercih edince sosyal medya ikiye ayrıldı.

(…)Mesele dikkat çekmesiyse, dünya çapında bir fenomene dönüşmesiyse, yani reklamın iyisi kötüsü olmaz diye mantık yürüteceksek Nusret iyi bir tercih olabilir.

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Ama listeye Nusret’i almak yaptığı yemeklerle öne çıkan harika şeflerimize haksızlık sayılır mı diye düşünmeden de edemiyorum. Sonuçta Türk mutfağı Nusret’in önce şaplak atıp sonra porsiyonuna fahiş fiyatlar koyduğu etlerden ibaret değil.

Kübra Par’ın yazısı