Kübra Par: Trump’ın 12 madde içinden en hafiflerini seçeceğini umuyorlar

Donald Trump istese topu Joe Biden’a bırakabilirdi fakat Türkiye ile arası son derece limoni olan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun girişimleri sonucunda tedbir paketini imzaladı. Önümüzdeki günlerde CAATSA’da yer alan 12 yaptırımdan en az 5’ini seçmesi gerekecek.

Peki, Ankara bu durumu nasıl değerlendiriyor? Başkanlığı boyunca Erdoğan ile kişisel diyaloğa önem veren Trump’ın giderayak Türkiye’ye kazık attığını düşünüyorlar mı?

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Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta Cumhurbaşkanı’nın yakın ekibine bu konudaki tavırlarını sorduk.

Aldığımız yanıt biraz şaşırtıcıydı çünkü Trump’ın yaptırım kararını Biden’a bırakmaktansa kendisinin alacak olmasından memnun görünüyorlardı.

Bunun çok açık iki nedeni var:

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Trump’ın 12 madde içinden en hafiflerini seçeceğini umuyorlar.

Ayrıca Biden dönemine yaptırım kararının gerginliği ile değil temiz bir sayfa açarak başlamak istiyorlar.

Kübra Par’ın yazısı