Kübra Par: Tartışmanın arkasında muhalefete karşı farklılıkları kaşıyarak yürütülen strateji yatıyor

CHP’nin boykot ettiği kanalda ‘makbul muhalif’ kontenjanından programlara katılan kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Canan Kaftancıoğlu’nun geçmiş tweetlerinde PKK’ya ve Ermeni soykırımına destek verdiğini iddia ederek, görevden alınması gerektiğini söylemiş.

Bunun üzerine Kaftancıoğlu en iyi savunma hücumdur taktiği uygulayarak Bayrakçı’nın gelip kendisiyle çalışmak istediğini, reddedilmesi üzerine de Genel Merkez’den iş koparabilmek için ‘ahlaksız bir süreç’ tarif edip “Bari buna yardımcı olun” dediğini iddia etti.

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Aslında bu tartışma iki isim arasındaki sıradan bir polemik değil. Buz dağının arkasında CHP’deki ekol farklılıkları ve son zamanlarda ana muhalefet partisine karşı bu farklılıkları kaşıyarak yürütülen strateji yatıyor.

Kübra Par’ın yazısı