Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kübra Par: Tartışmanın arkasında muhalefete karşı farklılıkları kaşıyarak yürütülen strateji yatıyor

CHP’nin boykot ettiği kanalda ‘makbul muhalif’ kontenjanından programlara katılan kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Canan Kaftancıoğlu’nun geçmiş tweetlerinde PKK’ya ve Ermeni soykırımına destek verdiğini iddia ederek, görevden alınması gerektiğini söylemiş.

Bunun üzerine Kaftancıoğlu en iyi savunma hücumdur taktiği uygulayarak Bayrakçı’nın gelip kendisiyle çalışmak istediğini, reddedilmesi üzerine de Genel Merkez’den iş koparabilmek için ‘ahlaksız bir süreç’ tarif edip “Bari buna yardımcı olun” dediğini iddia etti.

Reklam

Aslında bu tartışma iki isim arasındaki sıradan bir polemik değil. Buz dağının arkasında CHP’deki ekol farklılıkları ve son zamanlarda ana muhalefet partisine karşı bu farklılıkları kaşıyarak yürütülen strateji yatıyor.

Kübra Par’ın yazısı

SON HABERLER

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşamada, yarından itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başlatılacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...