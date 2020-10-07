Kübra Par: Salgına yakalananlara her gün 10 bin kişi daha ekleniyor

Muharrem Sarıkaya önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Türkiye genelindeki testlerden pozitif çıkma oranı nedir?” diye sormuş.

“Nisan ayında testlerden pozitif çıkma oranı %20 idi; yani 5 kişiye test yapılmışsa biri pozitif çıkıyordu, bu oran şimdi %10’a düştü. Ama illere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin Ankara’da geçen hafta vaka sayısı Türkiye genelinin %24’ünü aştı, bu hafta ise %12 seviyesine düştü. İstanbul’daki oranı ise Türkiye’deki vaka sayısının %15’i seviyesinde” yanıtını almış.

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Her gün 100 binin üzerinde kişiye test yapılıyor. Örneğin 5 Ekim’deki rakam 104 bin 402 olarak açıklandı.

Test sayısının yüzde 10’u kadar pozitif vaka varsa bize açıklanmayan rakam günlük 10 bin civarında olmalı. Bir diğer deyişle salgına yakalananlara her gün 10 bin kişi daha ekleniyor.

Tahmini hesaplar yapmaktan yorulduk.

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Kübra Par’ın yazısı