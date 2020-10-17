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Yaramazlara biraz batar!

Kübra Par: Peki erken seçim tartışması böylece biter mi? Kesinlikle bitmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Erken seçim kabile devletlerinin işidir, gelişmiş ülkelerde olmaz” diyerek öyle keskin bir benzetme yaptı ki “Vallahi billahi erken seçim yok” diye yemin etse bile bu kadar etkili olmazdı.

Bu saatten sonra erken seçimin e’si bile gündeme getirilecek olsa “Kabile devleti miyiz?” der karşı taraf…

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(…)Peki erken seçim tartışması böylece biter mi? Kesinlikle bitmez çünkü CHP Lideri Kılıçdaroğlu “Ülke kötü yönetiliyor” tezini canlı tutmak ve ittifak blokunda safları sıklaştırmak için seçim söylemine mütemadiyen ihtiyaç duyacaktır.

Kübra Par’ın yazısı

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