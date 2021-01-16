Kübra Par: Partisinden gelebilecek mırıldanmaları göze alarak yaptığı hareketten dolayı Koca’ya teşekkür borçluyuz

Ve en sonunda bütün Türkiye’yi aşı olmaya teşvik edebilmek için muhalefet partisi liderlerini tek tek aradı…

Yetinmedi, “Sıramı bekleyeceğim” diyen Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Genel Başkanı Mithat Sancar’a kamuoyu önünde teşekkür etti.

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Hem de AK Parti’nin CHP Lideri ile çok gergin bir polemik yaşadığı, MHP’nin “HDP kapatılsın” dediği bir haftada…

Size bir şey söyleyeyim mi? Kim ne derse desin, şu gergin atmosferde cesaret ister böyle davranmak…

Partisinden ve ittifak ortağından gelebilecek mırıldanmaları göze alarak yaptığı bu şık hareketten dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya kocaman bir teşekkür borçluyuz…

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Kübra Par’ın yazısı