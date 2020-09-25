Kübra Par: Netflix ve Amazon Prime’ın yanında Acun’un Exxen’i bakkal dükkanı gibi kalır

Acun Ilıcalı Exxen adında bir dijital platform kuracakmış.

Hayırlı olsun ama bence ölü doğacak bir proje çünkü…

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Netflix ve Amazon Prime gibi dünya devleri varken içeriği son derece sınırlı bir platforma kimse para ödemek istemez. Kaldı ki dijital platformlara daha çok gençler üye oluyor. Yeni kuşak dünyaya açık, yabancı dizileri sevdikleri için çoğu Netflix’i ya da internetteki kaçak yayınları tercih ediyor. Bir de Türk platform için her ay harçlıklarından kesmezler.

Netflix’in 2020 yılında sadece yeni içerikler için ayırdığı bütçe 17.3 milyar dolar yani yaklaşık 130 milyar TL. Amazon Prime ise 8 milyar dolar ayırmış bu işe. Toplam bütçelerini hayal dahi edemediğimiz bu dev şirketler karşısında Acun’un Exxen’i bakkal dükkanı gibi kalır.

Kübra Par’ın yazısı