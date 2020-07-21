Kübra Par: Ne ‘Asım’ın nesli’ kaldı bugün, ne Necip Fazıl’a tapan bir gençlik

İdeal nesil yetiştirmenin yollarını 50 yıl öncenin kavramları ve yöntemlerinde aramayın.

Ne ‘Asım’ın nesli’ kaldı bugün, ne Necip Fazıl’a tapan bir gençlik.

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Onlar sizin idollerinizdi, bugün yerlerine hangi örnek figürleri koyabildiniz?

Kendi gençlik hayallerinizi gerçekleştirirken çocuklarınızı ne kadar heyecanlandırabiliyorsunuz?

Bir süredir özgürlüklerin değil yasakların savunucusu konumuna düşüyorsunuz.

Değişen neslin taleplerini ıskalıyorsunuz.

Endişeli modernlerin yerini endişeli gençlik alıyor.

Kübra Par’ın yazısı