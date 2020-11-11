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Yaramazlara biraz batar!

Kübra Par: Malum haber kanalları ve gazetelerin kafayı kuma gömmesine cumhurbaşkanı da kızmış

Malum haber kanalları ve gazetelerin kafayı kuma gömmesine Cumhurbaşkanı da kızmış diye duydum. AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı’nın ve AK Parti’ye yakın medyanın birlikte sınıfta kalışının somut bir örneğiydi yaşananlar. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç hafta önce yaptığı bir konuşmada ‘Medyamız en modern alt yapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor’ diyerek bu iflası açıkça vurgulamıştı. Ekonomide yeni bir sayfa açılır mı bilmiyorum ama medyada açılması gerektiği kesin…

Kübra Par’ın yazısı

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