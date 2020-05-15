Kübra Par: ‘Korona bahanesiyle S-400’ler aktifleştirilmiyor, F-35 krizi aşılacak’ yorumları yanlış

“Hükümet koronayı bahane ederek S-400’leri aktifleştirmiyor. Böylece F-35 krizi aşılacak ya da en azından FED ile SWAP anlaşması kolaylaşacak” yorumları gerçeği yansıtmıyor.
Koronadan dolayı trafik yavaşladı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400’ler konusundaki kararlılığında bir değişiklik yok.
ABD ile F-35 krizinin aşılması kolay değil çünkü Ankara’ya göre ABD maksimalist taleplerde bulunuyor. “S-400’leri iade edin ya da aktive etmeyin” dışında makul bir alternatif sunmuyor. Bu yüzden müzakere süreci tıkanmış durumda.
FED ile SWAP anlaşması ise ayrı bir başlık olarak değerlendiriliyor.