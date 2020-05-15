Kübra Par: ‘Korona bahanesiyle S-400’ler aktifleştirilmiyor, F-35 krizi aşılacak’ yorumları yanlış

“Hükümet koronayı bahane ederek S-400’leri aktifleştirmiyor. Böylece F-35 krizi aşılacak ya da en azından FED ile SWAP anlaşması kolaylaşacak” yorumları gerçeği yansıtmıyor.

Koronadan dolayı trafik yavaşladı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400’ler konusundaki kararlılığında bir değişiklik yok.

Reklam

ABD ile F-35 krizinin aşılması kolay değil çünkü Ankara’ya göre ABD maksimalist taleplerde bulunuyor. “S-400’leri iade edin ya da aktive etmeyin” dışında makul bir alternatif sunmuyor. Bu yüzden müzakere süreci tıkanmış durumda.

FED ile SWAP anlaşması ise ayrı bir başlık olarak değerlendiriliyor.

Kübra Par’ın yazısı