Kübra Par: Kadının arkasından konuşup duyulmadığını zanneden adama ‘Bu taciz değil’ der miydik?

Fakat güzellik vurgusu yapınca niyetini sorgulayanlara açıkça malzeme vermiş oldu.

Peki bu sözler için Ortaylı’ya ‘Tacizci’ diyebilir miyiz?

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Hayır, çünkü taciz etmek amacıyla Cansu’nun yüzüne söylemiyor, yayının bittiğinin farkında değil, kimsenin duymadığını zannediyor, aklından geçenler dilinden dökülüveriyor…

Ağır cinsellik içeren bir söz de yok…

Kısacası “Biraz densizlik etmiş” deyip geçebiliriz.

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Fakat şunu da düşünmeden edemiyorum; eğer ki bu sözleri ilminden dolayı büyük saygı duyduğumuz İlber Hoca değil de bir başkası söylemiş olsaydı, hele de o kişi ‘hacı-hoca’ biri olsaydı bu kadar hoşgörülü davranır mıydık?

Ya da yolda bir kadının arkasından bakarak mırıl mırıl konuşup duyulmadığını zanneden bir adamın yaptığına “Bu taciz değil” der miydik?

Kübra Par’ın yazısı