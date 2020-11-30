Kübra Par: Hükümetin sessizliği olayı daha şaibeli hale getirmiyor mu?

Öğrenebildiğimiz kadarıyla Türkiye Varlık Fonu, Kamu İhale Kanunu’na tabi değilmiş, bu yüzden de anlaşmaların fiyatı açıklanmayabilirmiş.

İyi güzel ama bu kadar tartışma konusu olmuşken hükümetin sessizliği olayı daha gizemli, şaibeli ve spekülasyona açık hale getirmiyor mu?

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‘Yaptık, oldu bitti’ tavrı yerine, Türkiye Varlık Fonu CEO’su Zafer Sönmez, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla ya da ekonomide yeni sayfa açacağı vaadiyle göreve gelen yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan çıkıp ne olup bittiğini tane tane anlatsa hem kendileri için hem de biz vatandaşlar için daha iyi olmaz mı?

Kübra Par’ın yazısı