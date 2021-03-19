Kübra Par: HDP diye bir parti kalmazsa millet ittifakına ‘gizli iş birliği’ suçlaması da yapılamaz

Demokrasi adına HDP’den beklenen Kandil vesayetinden bağımsız, onu koruyup yüceltmeden, sivil bir siyaset benimsemesi. Bunu her fırsatta dile getirdik, getiriyoruz. Fakat partinin topyekûn kapatılması siyasetin alanını daraltır ve terör örgütünün propaganda zeminini genişletir.

Terörle iltisaklı bir devam partisi kurulmasın diye partiye mensup tüm siyasetçilerin, ayrım yapılmaksızın 5 yıl boyunca siyasetten menedilmesi de bölge seçmeni açısından ciddi bir hayal kırıklığı ve kopuşa neden olabilir.

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Hele ki hakkında siyaset yasağı talep edilen 687 kişi arasında Altan Tan ve Ayhan Bilgen gibi içeriden eleştiri yapan, farklı parti kurma sinyalleri veren isimlerin de olması toptancı bir anlayışa işaret eder.

Gelecek seçimler üzerinde de etkileri olur kuşkusuz.

Muhalefet blokunu kesin bir biçimde güçlendirir çünkü HDP diye bir parti kalmazsa Millet İttifakı’na ‘HDP ile gizli iş birliği’ suçlaması da yapılamaz. CHP ve İYİ Parti’nin eli rahatlar. HDP seçmeni blok halinde Millet İttifakı’na oy verir.

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Kübra Par’ın yazısı