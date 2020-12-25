Kübra Par: Hadi Sifil’i ciddiye almayalım; Ayasofya Camii’nin başimamına ne demeli?

Son olarak “Gazeteci Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman’ın cenazesi kılınmasın” diyerek ortalığı karıştırmıştı.

Hadi bu adamı ciddiye almayalım tamam ama Ayasofya Camii’nin başimamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’a ne demeli?

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Prof. Boynukalın da Sifil’e destek açıklamasında bulunmuş, ayetlerden alıntı yaparak “Ebubekir Sifil Hoca doğru söylüyor” demiş.

Gelen tepkiler üzerine dün yeni bir açıklama daha yapıp “Benim sözlerim Yılmaz Özdil veya Cüneyt Akman’ın şahsıyla ilgili değildir. İslam’la alay etmenin hükmüyle ilgilidir” ifadesini kullanmış.

İyi de siz eğer doğrudan bu isimleri hedef almışken “Ebubekir Sifil doğru söylüyor” derseniz düpedüz o şahısları kastetmiş olmuyor musunuz?

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Ayasofya’nın cami olarak hizmete açılacağı duyurulduğunda “Dünyanın her yerinden ziyaretçi akınına uğrayacak bir mabette hoşgörülü, İslam’ın kucaklayıcılığını anlatabilecek, kamuoyu tarafından sevilip sayılan bir ismin görev yapması hoş olmaz mı?” demiştim.

Ayasofya Camii’nin imamı olarak Prof. Boynukalın’ın Sifil’e destek verdiğini görünce gerçekten hayal kırıklığına uğradım.

Kübra Par’ın yazısı