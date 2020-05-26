Kübra Par: Güler’in İmamoğlu’nu davet etmesi nasıl ‘proje’ idiyse, Akit’in Davutoğlu’nu daveti de bir tür ‘proje’

Ahmet Davutoğlu’nun Akit TV’ye çıkması size de Ekrem İmamoğlu’nun Turgay Güler ile yaptığı yayını hatırlatmadı mı?

O günlerdeki yorumlar da seçim sonuçları da gösterdi ki, o program İmamoğlu’nun hanesine artı yazdı

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Turgay Güler’in İmamoğlu’nu davet etmesi nasıl bir ‘proje’ idiyse, Akit TV’nin Davutoğlu’nu daveti de bir tür ‘proje’.

Niyet, güya zor sorularla sıkıştırmak. Hatta mümkünse rezil etmek. Bu arada birilerine de sinyal göndermek.

‘Hard talk’ yılda yalnızca bir kez ve düşüncelerine zaten katılmadığınız konukla yapılmaz.

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Önemli olan sevip saydığınız, hatta belki oy verdiğiniz partiden bir konuk çıktığında da aynı zorlukta sorular sorabilmektir.

Zor soru derken de tabii saldırganlığı kastetmiyorum. İçerik zor olmalı, üslup değil.

Yanlış anlaşılmasın, bizim medyada bu hastalık iki mahallede de var. Yayınların çoğu goy goy. Siyasi görüşüne katılmadıkları konuğu zaten çıkarmıyorlar. Nadiren çıkardıkları zaman da ‘ağa düşen balık’ muamelesi yapıyorlar.

Ekranda samimiyet de samimiyetsizlik de seyirciye misliyle geçiyor.

Sonuçta bu tür programlar ‘mağdur’ edilen konuğa yarıyor.

Yani lafın kısası, niyet aksi olsa da Akit TV yayınında sergilenen tavır Davutoğlu’nu büyütmüş oldu.

Kübra Par’ın yazısı