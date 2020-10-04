Kübra Par: Erdoğan’ın önüne giden bir ankette Deva Partisi’nin oyu yüksek çıkmış, nedeni muhafazar Kürt seçmen

Önümüzdeki seçimde bu durumu değiştirecek önemli iki faktör çıktı ortaya.

Birincisi, Kürt seçmenin oyuna talip iki yeni muhafazakâr parti kuruldu. Deva da Gelecek de bölge örgütlenmesini bu hassasiyete göre dizayn ediyor, etkili isimleri kadrolarına katmaya çalışıyor. Hatta duyduğum bir kulise göre geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne giden bir ankette Deva Partisi’nin oyu yüksek bir oran çıkmış. Nedeni de muhafazakâr Kürt seçmenden gelen desteğe bağlanmış.

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İkincisi, Kobani eylemlerinden 6 yıl sonra başlatılan ikinci dalga operasyonda HDP’lilerin tutuklanması bölgede karamsar bir atmosfer yarattı. Bu operasyonun siyaseten İyi Parti’yi sıkıştıracağını, muhalefet bloğundaki yarılmayı kaşıyacağını düşünen yorumcular oldu. Kısa vadede belki onlar haklı çıkar. Fakat HDP’nin kapatılması gündeme gelirse tam tersi etki yaratır.

Kübra Par’ın yazısı