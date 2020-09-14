Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kübra Par: Doğu Akdeniz’de Erdoğan’ın yalnızlığı bitip Macron’un yalnızlığı başlayabilir

Macron’un 10 Eylül’de Fransa’da 7 AB üyesiyle gerçekleşen MED 7 zirvesinin ardından “Saf değiliz ama Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz” demesinin arkasında da belli ki bu süreç yatıyor.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yalnızlığının son bulması için Almanya’nın yanı sıra İspanya’nın desteği de önemli.

Reklam

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in, MED 7 için Korsika Adası‘na gitmeden önce Erdoğan’ı araması herhalde tesadüf değil. Ankara’daki kimi kaynaklar o görüşmede Sanchez’in Erdoğan’a “Biz sizin aleyhinize bir kararı desteklemeyiz” dediğini aktarıyor.

Yani yakında Doğu Akdeniz’de Erdoğan’ın yalnızlığı bitip Macron’un yalnızlığı başlayabilir.

Kübra Par’ın yazısı

Reklam


SON HABERLER

Fauci: Salgında normale dönüş 2021 sonuna kadar olmayacak

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü ve bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci, corona virüsü salgınında normale dönüşün aşının gelecek yıla kadar hazır olmasına bağlı olduğunu belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...