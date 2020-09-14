Kübra Par: Doğu Akdeniz’de Erdoğan’ın yalnızlığı bitip Macron’un yalnızlığı başlayabilir

Macron’un 10 Eylül’de Fransa’da 7 AB üyesiyle gerçekleşen MED 7 zirvesinin ardından “Saf değiliz ama Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz” demesinin arkasında da belli ki bu süreç yatıyor.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yalnızlığının son bulması için Almanya’nın yanı sıra İspanya’nın desteği de önemli.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in, MED 7 için Korsika Adası‘na gitmeden önce Erdoğan’ı araması herhalde tesadüf değil. Ankara’daki kimi kaynaklar o görüşmede Sanchez’in Erdoğan’a “Biz sizin aleyhinize bir kararı desteklemeyiz” dediğini aktarıyor.

Yani yakında Doğu Akdeniz’de Erdoğan’ın yalnızlığı bitip Macron’un yalnızlığı başlayabilir.

Kübra Par’ın yazısı

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