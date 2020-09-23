Kübra Par: Dış politikada daha az yalnız bir döneme geçeriz belki de kim bilir?

Yanıtı son derece net, Yunanistan’ın yeni bir taşkınlık yapmamasını ve daha önemlisi AB’nin olumlu bir atmasını istiyor Ankara.

Nedir o adımlar? Gümrük Birliği, vize, göç anlaşması ve Türkiye’nin de içinde yer alacağı Doğu Akdeniz enerji konferansı…

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İlk üçü belki zaman alabilir ama konferans konusunda kısa sürede sonuç elde edilebilir.

Geçen hafta Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Charles Michel, Akdeniz’deki sorunların ele alınacağı, çok taraflı bir konferans düzenlenmesi fikrini açıkça dile getirmişti. Ocak 2020’de Türkiye’yi dışlayarak oluşturulan ‘Doğu Akdeniz Gaz Forumu‘nun aksine Türkiye’yi de kapsayacak bir süreç başlarsa Doğu Akdeniz’de birden barış havası esebilir.

Yunanistan, AB ile işler yolunda giderse, arkasından bir de Mısır adımı atılabilirse dış politikada daha az yalnız bir döneme geçeriz belki de kim bilir?

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Kübra Par’ın yazısı