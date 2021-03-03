Kübra Par: Cahit Özkan’ın sözleri -en azından şimdilik- AK Parti’yi temsil etmiyor

Hâl böyleyken Cahit Özkan neden böyle bir çıkış yaptı? Bireysel görüşü mü yoksa MHP’nin çağrıları karşısında AK Parti tavır mı değiştiriyor?

Dün bu soruyu AK Parti kurmaylarına ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına sordum ve hepsi aynı yanıtı verdi: Cahit Özkan’ın açıklaması parti kararını yansıtmıyor, HDP’nin kapatılması konusunda alınmış bir karar yok…

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Hatta kimileri Cumhurbaşkanı’nın İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladığı günde Cahit Özkan’ın böyle bir çıkış yapmasını da yersiz bulmuş açıkçası…

Elbette son sözü Cumhurbaşkanı söyleyecek ama AK Parti ve hükümet kanadı içinde HDP’nin kapatılmasını destekleyenler olduğu kadar doğru bulmayanlar da olduğunun altını çizelim.

Lafın kısası, Cahit Özkan’ın sözleri -en azından şimdilik- AK Parti’yi temsil etmiyor.

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Kübra Par’ın yazısı