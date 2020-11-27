Kübra Par: Bir kurtarıcı olarak Katar Emiri’nin yardıma çağrıldığı intibası uyanıyor

Piyasalara etkisi konusunda ahkâm kesemem ama gördüğüm bir gerçek var ki o da Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun Katar’a devredilmesi halkımızın pek hoşuna gitmedi.

Çünkü her ne kadar şu an Türkiye’de Batı karşıtlığı zirve yapmış olsa da bunun çok daha üzerinde bir Arap karşıtlığı var.

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(…)Ayrıca, hükümetin aksine Suudi Arabistan, Körfez ya da Katar ayrımı da yapmıyorlar. Yani “Türkiye’nin zor gün dostu Katar milleti” gibi bir anlayış yok, Erdoğan’ın şahsi dostu Katar Emiri anlayışı var.

Bu yüzden de Katar yatırımı geldiğinde bir kurtarıcı olarak Katar Emiri’nin yardıma çağrıldığı intibası uyanıyor.

Kübra Par’ın yazısı