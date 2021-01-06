Kübra Par: ‘Ben Metallica dinliyorum’ demesi, ‘Ben de Nişantaşı çocuğuyum’ der gibi…

“Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri istediği yerde istediği protestoyu yapabilir ama dışarıdan yabancıların provokasyon için araya karışmasına müsaade etmeyelim” çağrısında bulunuyor. Gözaltına alınan 17 öğrenciden 2’sinin Boğaziçili olduğunu dile getiriyor.

Keşke hangi üniversiteden olursa olsun öğrencilerin gözaltına alınmasını net bir biçimde kınasaydı.

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En sempatik cümlesi ise “Boğaziçi kültürünü asla değiştirmeyeceğim. Ben hard rock ve Metallica dinleyen bir rektörüm” demesiydi. “Ben de Nişantaşı çocuğuyum” der gibi aslında “Sizden biriyim” mesajı verdi…

Peki Metallica dinlemesi Prof. Bulu’yu iyi bir rektör yapar mı?

Elbette hayır. Bu kadar protestonun ardından omuzlarında büyük bir yük var, Boğaziçi kültürüne zarar vermeden ve siyasi sekterlik yapmadan ciddi bir yönetim başarısı göstermesi beklenecek. Boğaziçi’ni 4 yıl içinde dünyadaki ilk 100 üniversite arasına taşıyacağını iddia ediyor. Sözlerini tutabilecek mi? Şans verip görmek lazım.

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Kübra Par’ın yazısı