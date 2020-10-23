Kübra Par: Belli olan tek şey fikri iktidarın bu yolla tesis edilemeyeceği…

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin bilimsel araştırmalar için ayrılan kaynaklar ile mutfak araç gereci aldığı Sayıştay’ın denetim raporu ile ortaya çıkmış. Yani akademisyenler ve öğrenciler yeni buluşlar yapsın diye ayrılan paralar idarenin kullanacağı tencere tavalar ve mutfak tadilatları için harcanmış!

Yine Sayıştay raporlarına göre farklı şehirlerdeki kimi rektörler aynı zamanda 5-6 fakültede vekâleten dekanlık yapıyormuş. Atanabilecek liyakatte dekan mı yoktur yoksa ‘Az olsun bizden olsun’ mantığı alıp başını yürümüş müdür belli değil…

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Belli olan tek bir şey var, o da fikri iktidarın bu yolla tesis edilemeyeceği…

Kübra Par’ın yazısı