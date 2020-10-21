Kübra Par: Bakalım videoda Cumhuriyet döneminin Atatürk’ü yer alabilecek mi?

(AK Gençlik videosu) Mustafa Kemal’in adı geçiyor ama sadece “Aydın’da Mustafa Kemal’e çiftçinin halini anlatan genç Menderes de sensin” cümlesinin içinde…

Görseller arasında bir Gazi Mustafa Kemal silüeti beliriyor ama metnin geneliyle uyumlu bir şekilde “Sen 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk’sün” demek yerine “19 Mayıs’ta Samsun’a sen çıktın” sözü tercih edilmiş.

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Yani hem “Atatürk niye yok? Ya da adı neden geçmiyor?” sorularının önüne geçilmiş hem de gençliğe “Sen Atatürk’sün” denilmekten kaçınılmış.

Tüm bunları alt alta koyduğumuzda gayet hesaplı ideolojik bir tarih perspektifi çizildiğini söylemek zor değil.

Bakalım 29 Ekim için de bir video hazırlanacak mı ve içinde 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet döneminin Atatürk’ü yer alabilecek mi?

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Kübra Par’ın yazısı