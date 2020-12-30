Kübra Par: Babacan seküler kesimden ilk dayağını yedi

Konuşmasının devamında sözü bugün yaşanan mağduriyetlere getirerek “O dönemde bu şekilde ayrıştırma-ezilme vardı, bu dönemde ise o ezilenler gücü eline aldı ve diğer kesimlere zulmetmeye başladı” dese de bu durum sosyal medyada linç edilmesine mani olmadı.

Yazılan binlerce yorumun çoğu aynı tondaydı: “Liberal dedik, bir umut dedik adam siyasal İslamcı çıktı” ya da “AKP’nin içinden çıkmış birinden mağduriyet edebiyatı ve dini kullanmaktan başka ne bekliyordunuz ki?”...

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Aslında bu yorumlar şaşırtıcı değil çünkü 28 Şubat ve başörtüsü mağduriyeti muhalif kesim tarafından Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile özdeşleşmiş, siyaseten fazlaca yıpratılmış bir mesele olarak görülüyor.

İşte bu yüzden parti çalışmalarına başladığı günden bu yana ilk kez böyle bir tepkiyle karşılaştı hatta tabiri caizse seküler kesimden ilk dayağını yedi Babacan.

Kübra Par’ın yazısı