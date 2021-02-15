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Yaramazlara biraz batar!

Kübra Par: Ayasofya imamı takipçi kasma heveslisi ergen gibi davranamaz

Fakat Ayasofya Camii gibi bütün ülkenin ortak değeri olan kutsal bir mabedin imamı, sosyal medyada takipçi kasma heveslisi bir ergen gibi davranamaz.

Halkın vergileriyle maaş alırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini tartışmaya açamaz.

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Üstelik bu çıkışı ilk de değil…

“Yılmaz Özdil’in cenaze namazı kılınmasın” diyen Ebubekir Sifil’e destek veren bu adam…

Anayasa Mahkemesi’ne had bildirmeye çalışan bu adam…

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Prof. Dr. Ayşe Buğra’yı hedef gösteren bu adam…

Boğaziçi rektörüne mesaj veren bu adam…

Maşallah girmediği tartışma, yorum yapmadığı polemik yok.

Siyasete bu kadar meraklıysa önce devlet memurluğundan istifa edip üstündeki cübbeyi çıkarsın, sonra politika yapsın.

Kübra Par’ın yazısı

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