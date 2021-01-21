Kübra Par: ‘Asgari ücretten vergi alınmasın’ önerisi karşısında ‘Reform’ diyerek kitleleri etkilemeniz zor

Gelelim iktidar blokuna vereceğim iyi ve kötü haberlere… Muhalefetin dezavantajlı olduğu noktalar sizin için avantaja dönüşüyor. Sağ-muhafazakâr seçmenin sandık tercihlerinde hâlâ en belirleyici faktörler milli-manevi değerler, başörtüsü gibi kazanımlar ve beka meselesi… “Gerekirse kuru soğan yerim ama CHP’ye yine de oy vermem” diyen kemik bir seçmen olduğu aşikâr.

Kötü haber ise muhalefetin muhafazakâr seçmenin hassasiyetleri konusunda geçmişe kıyasla daha akıllı davranması ve buna karşılık iktidarın ekonomi hakkında söylem üstünlüğünü muhalefete kaptırmış olması…

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Buna çözüm olarak açıklanan ekonomi ve hukukta reform projesi ise Meclis’ten geçen yasalara endeksli son derece teknik bir adım gibi anlaşılıyor.

Reform kelimesinin kendisi dahi fazlasıyla teorik… Yani “Asgari ücretten vergi alınmasın” gibi somut bir öneri karşısında “Reform yasaları” diyerek kitleleri etkilemeniz zor…

Kübra Par’ın yazısı